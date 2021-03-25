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25.03.2021 19:56
Рубрика: Власть

Суд для кандидата

КС РФ обязал доработать закон о выборах
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
"РГ" публикует решение Конституционного суда, которое имеет важное значение в преддверии Единого дня голосования 2021 года.
Фото: Кирилл Кухмарь / РИА Новости Фото: Кирилл Кухмарь / РИА Новости
Фото: Кирилл Кухмарь / РИА Новости

В отношении Сергея Цукасова, который обжаловал положения статьи 38 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", пересмотр дела уже невозможен.

Однако, поскольку КС признал оспоренные нормы не соответствующими Конституции страны, выборное законодательство может быть скорректировано в ближайшее время.

Вот суть дела, с которым заявитель обратился в Конституционный суд.

В 2019 году Цукасов намеревался баллотироваться в Московскую городскую Думу, для чего подал в избирком пакет необходимых документов, в том числе декларацию о доходах. Однако соперник будущего кандидата подал жалобу на том основании, что декларация заполнена неправильно - поля, где должна быть запись "отсутствует", были просто оставлены пустыми.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кандидатом гражданин не стал, и ему пришлось оспаривать отказ в суде. Но и там ему не повезло.

О замечаниях избиркома Цукасову не сообщили, но оспорить решение об отказе в регистрации не удалось, поскольку суд указал, что "неисполнение избирательной комиссией предписаний федерального законодательства об извещении кандидата о недостатках в представленных им документах не освобождает его от обязанности соблюдать установленные правила выдвижения и регистрации".

По мнению суда, "иное нарушало бы принцип равенства кандидатов".

Однако Цукасов, обратившись в Конституционный суд, заявил следующее. Он полагает, что в таком случае оказывается нарушен принцип равенства граждан перед законом и судом, то есть статья 19 Конституции РФ, поскольку подход "приводит к тенденциозности комиссий при реализации своих обязанностей об уведомлении кандидата о выявленных недостатках в документах".

Судьи КС посчитали, что оспоренная гражданином статья 38 закона о выборах нуждается в доработке.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Она не противоречит Основному Закону страны в том смысле, в каком обязывает избиркомы "равным образом по отношению ко всем кандидатам" проверять их документы и уведомлять о недочетах. Но вот тот факт, что суды не имеют права учесть факт неинформирования кандидата об обнаруженных ошибках, признан судьями КС неконституционным.

- В системе действующего правового регулирования данное законоположение не предусматривает для суда необходимость учесть факт неизвещения или несвоевременного извещения как обстоятельство, исключающее отмену решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, - пояснил КС РФ. По его мнению, если эти нарушения должны были быть очевидны для избирательной комиссии при надлежащем исполнении ею своих обязанностей и не являются намеренным представлением кандидатом недостоверных сведений о себе.

Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, а до тех пор суды общей юрисдикции при рассмотрении подобных дел обязаны руководствоваться позицией КС РФ.

Однако для Сергея Цукасова это решение означает только возможность компенсации от государства - итоги выборов в Мосгордуму пересмотрены не будут.

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