Кравцов: Ситуация с коронавирусом позволяет провести ЕГЭ в июне

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России позволяет в этом году провести ЕГЭ в июне. Переноса сроков не планируется. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр просвещения Сергей Кравцов.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение ЕГЭ в июне, - цитирует Кравцова ТАСС. - Как и в прошлом году будут реализованы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условиях и без какого-то риска для здоровья сдающих и организаторов".

Глава Минпросвещения отметил, что во время ЕГЭ в 2020 году не было ни одного случая заболевания коронавирусом. Напомним: планируется, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы.