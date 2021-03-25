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Рубрика: Власть

Лавров: Республика Корея - важный и перспективный партнер России в АТР

Важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе назвал Южную Корею министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, он находится в Сеуле с рабочим визитом.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Лавров рассказал о проекте производства "Спутника V" в Южной Корее

Отношения между РФ и Южной Кореей развиваются по восходящей, растут товарооборот, туристические обмены и контакты между людьми, отметил российский министр на переговорах с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

"Рассчитываю, что сегодня мы рассмотрим и торгово-экономические дела, и гуманитарные контакты, а также обменяемся мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на ситуацию на Корейском полуострове", - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД также выразил уверенность, что общими усилиями удастся преодолеть и пандемию коронавируса. Россия и Республика Корея показывают очень позитивный пример, в том числе через налаживание здесь процесса производства российской вакцины "Спутник V", заключил Лавров.

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