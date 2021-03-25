Придуман революционный неинвазивный метод лечения мозга и депрессии

Ученые разработали революционный неинвазивный метод беспроводной модуляции нейронов с помощью обычного рентгеновского аппарата. Метод применим не только к нарушениям мозга, связанным с движением, но также к хронической депрессии и боли. Об этом сообщается на сайте Аргоннской национальной лаборатории.

Новое лечение эпилепсии, тремора, болезни Паркинсона и других болезней мозга основано на стимуляции нейронов глубоко внутри мозга с помощью введенных наночастиц. Рентгеновские лучи воздействуют на радиолюминесцентные наночастицы в мозгу. Эти частицы излучают красный свет, что вызывает приток ионов натрия и калия и активацию нейронов мозга.

- Наночастицы служат внутренним источником света, благодаря чему наш метод работает без проволоки или электрода, - рассказала ведущий автор и наноученый в Аргоннском Центре наноразмерных материалов Елена Рожкова. - Метод можно использовать и для лечения проблем с сердцем.