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25.03.2021 14:36
Рубрика: В мире

Малайзия закупит почти 13 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Текст: Алексей Чуриков

Малазийские власти уверены в надежности российской вакцины "Спутник V", заявил посол Малайзии в России Бала Чандран. Он отметил, что правительство Малайзии уже публично объявило о своем намерении закупить 12,8 миллиона доз для своего населения. И первый меморандум о поставках уже был подписан. Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Комментируя закупки "Спутника V", Чандран обратил внимание на объемы закупок российской вакцины. "Это огромное количество для страны. Такого объема будет достаточно для вакцинирования 20% нашего населения. Это отражает уверенность Малайзии в надежности российской вакцины", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что на данный момент между сторонами заключен меморандум о взаимопонимании по закупке 6,4 миллиона доз вакцины. "Ведутся переговоры еще об одном меморандуме - на такое же количество доз. В совокупности это составит 12,8 миллиона доз. Переговоры ведутся между частными компаниями, и сейчас обсуждаются логистические и транспортные вопросы. Кроме того, сейчас обсуждается и возможность проведения научно-исследовательских работ и производства этой вакцины в Малайзии", - подчеркнул Бала Чандран.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Вакцинация от коронавируса

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