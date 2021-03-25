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25.03.2021 23:25
Рубрика: Спорт

Удары сыпятся градом

Поветкин и Уайт обещают красивый реванш
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
Бой-реванш между временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 27 марта в Гибралтаре, обещает быть интересным. Оба боксера настроены только на победу.

В первом поединке, который состоялся в августе прошлого года, Поветкин отправил соперника в красивый и тяжелый нокаут в пятом раунде. Но это не дает ему никакой форы.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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- Я уверен, что в этом бою Диллиан будет лучше, я тоже буду предусмотрительнее, у меня будет лучше защита (в четвертом раунде Александр сам дважды был в нокдауне. - "РГ"), - приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса". - Так что я уже забыл про тот бой, что был. Я думаю о том бое, который будет. Я знаю, что Уайт сильный, хороший боксер, поэтому готовился к поединку основательно. Выйдем на ринг и покажем все, на что мы способны.

И все-таки делать ставку только на один мощный удар "Русский витязь" не собирается.

- О нокауте не думаю, - отметил Поветкин. - Я всегда выхожу на бой выигрывать. Мне нет разницы с кем боксировать и как, я всегда бьюсь за победу.

Диллиан Уайт тоже заряжен на результат.

- Я знаю, как возвращаться после неудач, знаю, как доказывать всем, что они ошибались насчет меня, - заявил британец. - Я ненавижу проигрывать, и я хочу сравнять счет 1-1. Таков мой план. Я был в разных боях, я подстраивался под соперника и выигрывал разными способами. Главное для меня - победа.

Где будем смотреть

27 марта, суббота, РЕН-ТВ

00.16 (в ночь с 27 на 28 марта) Бой-реванш Александр Поветкин - Диллиан Уайт. Прямая трансляция.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Александр Поветкин

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