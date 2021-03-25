Медведев: РФ добилась успехов в повышении безопасности Арктики

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нашей стране в последние годы удалось добиться успехов в повышении безопасности Арктики.

"Было начато и реализовано немало крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, удалось добиться успехов в повышении безопасности региона, создать группировки войск, способные эффективно реагировать на внешние угрозы, оснастить их современными видами вооружений", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по Арктике, его слова приводит РИА Новости.

Власти многое сделали для развития региона, там выросла продолжительность жизни, сократился отток населения, и снизился уровень безработицы, отметил он. Кроме того, за 5 лет почти в восемь раз увеличился объем перевозок по Северному морскому пути, в три раза вырос грузооборот морских портов Арктического бассейна. Но при этом, заметил Дмитрий Медведев, необходимы меры по сохранению экологической стабильности в Арктике, защите от техногенных катастроф, ведь планы развития региона связаны с освоением углеводородных ресурсов на побережье и шельфе арктических морей, с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров. "Это может нанести значительный ущерб природе Арктики, здоровью живущих здесь людей", - сказал он.

Кроме того, надо подумать, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики, отметил зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев также отметил, что Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира и взаимовыгодного партнерства. "К сожалению, отдельные государства не оставляют попыток ослабить наши позиции в регионе, пытаются наращивать военную активность и усиливать санкционное давление", - добавил зампред Совбеза.

Поэтому, по его словам, следует развивать диалог со всеми странами, нацеленными на конструктивное сотрудничество, эта работа будет проводиться и в рамках председательства в Арктическом совете в 2021 - 2023 годах.