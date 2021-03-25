Медведев: РФ добилась успехов в повышении безопасности Арктики

Новости

AstraZeneca работает над вакциной против COVID-19 в форме спрея в нос 17:59
Рогозин опубликовал снимок заблокированного Суэцкого канала из космоса 17:53
Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии 17:49
Реставрацию Северо-Кавказской филармонии начнут в 2022 году 17:34
Депутаты обсудили создание союзного полиса ОСАГО 17:31
Михаил Коляда спас каскад в короткой программе на ЧМ 17:27
Путин назвал три плюса мультика "Маша и Медведь" 17:20
Вычет по НДФЛ предложили давать на лечение детей любого возраста 17:13
В Германии в одной из земель ослабят локдаун 17:11
Прокуратура передала в суд дело об убийстве столичного пианиста 17:06
Путин поручил проработать вопрос поддержки фонда российских библиотек 16:59
В автобусах и трамваях столицы заработал бесплатный Wi-Fi 16:36
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру 15:39
На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского 15:36
Путин проведет в пятницу заседание Совбеза РФ 15:30
Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей 15:29
В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов 15:27
Неизвестный захватил самолет в Мавритании 15:20
Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву 15:19
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 15:17
Минцифры обновило систему реестра российского ПО 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 17:43
Рубрика: Власть

Медведев: РФ добилась успехов в повышении безопасности Арктики

Текст: Ксения Воронцова
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нашей стране в последние годы удалось добиться успехов в повышении безопасности Арктики.

"Было начато и реализовано немало крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, удалось добиться успехов в повышении безопасности региона, создать группировки войск, способные эффективно реагировать на внешние угрозы, оснастить их современными видами вооружений", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по Арктике, его слова приводит РИА Новости.

Почему Запад раскачивает военную ситуацию в Заполярье

Власти многое сделали для развития региона, там выросла продолжительность жизни, сократился отток населения, и снизился уровень безработицы, отметил он. Кроме того, за 5 лет почти в восемь раз увеличился объем перевозок по Северному морскому пути, в три раза вырос грузооборот морских портов Арктического бассейна. Но при этом, заметил Дмитрий Медведев, необходимы меры по сохранению экологической стабильности в Арктике, защите от техногенных катастроф, ведь планы развития региона связаны с освоением углеводородных ресурсов на побережье и шельфе арктических морей, с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров. "Это может нанести значительный ущерб природе Арктики, здоровью живущих здесь людей", - сказал он.

Кроме того, надо подумать, как снизить риски, связанные с изменением климата, адаптировать к ним экономику и инфраструктуру Арктики, отметил зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев также отметил, что Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира и взаимовыгодного партнерства. "К сожалению, отдельные государства не оставляют попыток ослабить наши позиции в регионе, пытаются наращивать военную активность и усиливать санкционное давление", - добавил зампред Совбеза.

Поэтому, по его словам, следует развивать диалог со всеми странами, нацеленными на конструктивное сотрудничество, эта работа будет проводиться и в рамках председательства в Арктическом совете в 2021 - 2023 годах.

Власть Работа власти Регионы Президент Совет Безопасности Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Путин: Проблем в истории России достаточно, но нельзя забывать о подвиге народа
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода