Медведев узнал соперника по турниру в Майами

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов узнали первых оппонентов на турнире серии "Мастерс-1000" в американском Майами.

Лидер посева Медведев во втором круге встретится с представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем, который в стартовом раунде неожиданно обыграл хозяева кортов Сэма Куэрри - 6:3, 6:4. Отметим, что в рейтинге ATP Даниил занимает второе место (первым идет Новак Джокович), его соперник - 1020-е.

В свою очередь Хачанову будет противостоять немец Янник Ханфман, победивший американца Стива Джонсона - 7:5, 6:2. В Майами из россиян сыграют также Андрей Рублев (четвертый номер посева) и Аслан Карацев (17-й). Рублев во втором круге встретится с кем-то из пары Теннис Сандгрен (США) - Педро Мартинес-Портеро (Испания), а Карацев - либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, либо с Джеком Дрэйпером из Великобритании.