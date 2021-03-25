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25.03.2021 20:18
Рубрика: В мире

МИД: Россия жестко ответит враждебные действия Канады

Текст: Алексей Чуриков
Москва в скором времени ответит на враждебные действия и санкции со стороны Канады. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст ее заявления опубликован на сайте ведомства.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как говорится в заявлении, решение официальной Оттавы ввести антироссийские санкции, следуя собственным русофобским инстинктам, по надуманному поводу удивления не вызывает. "Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона", - прокомментировала Мария Захарова.

В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции

На Смоленской площади обратили внимание на то, что подобные выпады Оттавы свидетельствуют об отсутствии самостоятельности во внешней политике. "Такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно. Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время", - сообщили в российском МИД.

Напомним, накануне канадское правительство ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Правительство МИД Санкции и антисанкции

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