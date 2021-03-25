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25.03.2021 17:27
Рубрика: Спорт

Михаил Коляда спас каскад в короткой программе на ЧМ

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Михаил Коляда с помаркой исполнил короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Коляда начинал прокат с каскада "четверной тулуп - тройной тулуп", однако из-за не самого лучшего приземления с "квада" второй прыжок Михаил смог прикрепить только после "тройки". Коляда также сделал тройной аксель и тройной лутц, набрав 93,52 балла.

Второй российский участник Евгений Семененко в программе исполнил два четверных прыжка: каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и сольный четверной сальхов. Дебютант мировых первенств получил 86,86 балла.

Перед выступлением одиночников из двух сильнейших разминок Коляда и Семененко занимали второе-третье места после 17-летнего Юма Кагиямы, ровесника Евгения. Японец набрал больше 100 баллов (100,96).

Спорт Фигурное катание

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