Михаил Коляда спас каскад в короткой программе на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда с помаркой исполнил короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Коляда начинал прокат с каскада "четверной тулуп - тройной тулуп", однако из-за не самого лучшего приземления с "квада" второй прыжок Михаил смог прикрепить только после "тройки". Коляда также сделал тройной аксель и тройной лутц, набрав 93,52 балла.

Второй российский участник Евгений Семененко в программе исполнил два четверных прыжка: каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и сольный четверной сальхов. Дебютант мировых первенств получил 86,86 балла.

Перед выступлением одиночников из двух сильнейших разминок Коляда и Семененко занимали второе-третье места после 17-летнего Юма Кагиямы, ровесника Евгения. Японец набрал больше 100 баллов (100,96).