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25.03.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил повысить штрафы для авиации общего назначения

Текст: Евгений Гайва
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Необходимо увеличить размеры административных наказаний за несоблюдение правил безопасности в авиации общего назначения, так как они несоразмерны совершаемым нарушениям, заявил заместитель министра транспорта Игорь Чалик в ходе заседания коллегии Ространснадзора.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Поручаю Ространснадзору проработать вопрос об актуализации составов административных правонарушений, совершаемых на воздушном транспорте, видах и размеров наказаний за их нарушение и внести соответствующие предложения", - сказал Чалик.

Авиация общего назначения используется для оказания услуг и выполнения работ на легких самолетах. Например, этот вид авиации применяется во время поисковых и спасательных работ, сельскохозяйственных работ, для мониторинга трубопроводов, линий электропередач, а также для перевозки небольшого числа пассажиров, совершения экскурсий.

По словам замминистра, в сфере авиации общего назначения распространяется практика оказания услуг, не отвечающих требований безопасности. Причиной непрекращающихся фактов нарушений является несоразмерность административных наказаний тяжести совершаемых правонарушений, пояснил он.

Управление воздушным судном лицом, не имеющим права на управление, влечет наложение штрафа до 2,5 тысячи рублей, а допуск к полету воздушного судна по заведомо подложным документам влечет наложение штрафа до 15 тысяч рублей, привел пример Чалик.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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