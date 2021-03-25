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25.03.2021 22:07
Рубрика: Экономика

Кто рано встает

Размер пособия по беременности могут увеличить
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Пересмотреть размер пособия по беременности в ближайшее время намерен минтруд. Об этом сообщил замглавы минтруда Андрей Пудов. По его словам, речь идет о пособии за раннюю постановку на учет в женской консультации. Уже в апреле депутаты фракции "Единая Россия" намерены обсудить вопрос увеличения выплат с премьер-министром Михаилом Мишустиным в ходе ежегодного отчета правительства.

Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, ей полагается пособие. Но его размер совсем небольшой - чуть более 700 рублей. "Предоставление пособия направлено в первую очередь на мотивацию женщин начать наблюдаться у врача как можно раньше. Это помогает избежать осложнений при вынашивании ребенка, вовремя заметить и предотвратить угрозу выкидыша и при необходимости скорректировать течение беременности. Именно до 12 недель беременности происходит закладка внутренних органов и систем плода. Кроме того, ранняя постановка на учет позволяет максимально точно определить срок беременности и родов. В то же время нынешний размер пособия не мотивирует женщин своевременно обращаться в консультацию", - подчеркнула "РГ" зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Размер пособия должен быть выше, в этом нет сомнений, но каким именно, пока не решено. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец предлагает выплачивать хотя бы половину минимального размера оплаты труда, и можно не одномоментно, а разбить ее на несколько раз. В минтруде "РГ" пояснили, что детали появятся чуть позже.

ПФР будет назначать региональные пособия
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