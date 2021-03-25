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25.03.2021 19:54
Рубрика: Экономика

Минтруд разработал порядок определения номинала электронного сертификата

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд России разработал проект постановления, устанавливающий порядок определения предельной стоимости товаров и услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Документ имеется в распоряжении "Российской газеты", в ближайшее время он будет представлен на общественное обсуждение.

Номинальная стоимость электронного сертификата будет определяться предельной стоимостью товара или услуги, на приобретение которых он будет использован. В свою очередь предельную стоимость будет определять Фонд социального страхования (ФСС) по результатам последней закупки на аналогичные товары, работы или услуги.

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Для того, чтобы сумма, привязанная к сертификату, соотносилась с рыночными ценами на средства реабилитации, при определении предельной стоимости не будут учитываться закупки, в отношении которых применялись антидемпинговые меры. Напомним,что по действующему законодательству, если подрядчик выиграл торги, существенно снизив цену, применяются антидемпинговые меры: даже если стоимость снижена на порядок, подрядчик обязан исполнить свои обязательства, чтобы не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков.

Как подчеркивают в минтруде, это очень важная новелла. Ведь, например, сейчас бывают такие поставщики, которые или хотят выйти на рынок и готовы демпинговать, или допускают технические ошибки при определении стоимости своих товаров и услуг, за счет чего стоимость контракта резко снижается. По закону они все равно должны осуществить поставку или оказать услугу. Но в определении стоимости электронного сертификата для людей с инвалидностью такие контракты фигурировать не будут. Иначе просто стоимость сертификата может оказаться слишком заниженной.

Для определения номинала электронного сертификата будут использоваться цены именно того региона, в котором гражданин подал заявление на обеспечение необходимым товаром.

Потратить деньги по сертификату можно будет только целевым образом. Система, в которой будет выпущен сертификат, позволит оплатить только тот тип товара, который предписан человеку с инвалидностью. Если же человек примет решение приобрести более дорогостоящую модель, то при покупке будут использованы и средства электронного сертификата, и средства гражданина.

Фото: Everland
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Напомним, что электронные сертификаты для людей с инвалидностью станут доступны осенью нынешнего года. Закон о них принят в конце прошлого года.

В первую очередь деньги сертификата можно будет потратить на приобретение технических средств реабилитации. А в дальнейшем на сертификат можно будет купить средства реабилитации индивидуального изготовления, - иными словами россияне с инвалидностью смогут использовать электронный сертификат для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации.

По оценке минтруда, ежегодно порядка 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают технические средства реабилитации самостоятельно. Законодательством предусмотрено возмещение средств. Но при этом сначала человек должен потратить свои деньги, а потом уже ждать, когда придет компенсация.

При реализации модели электронного сертификата к карте "МИР" будет привязана сумма компенсации за техническое средство реабилитации, необходимое гражданину. Использовать сертификат можно будет как в магазинах, так и для покупок онлайн. Потратить деньги по сертификату можно только целевым образом - именно на то средство реабилитации, которое предписано гражданину.

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