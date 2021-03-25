Миротворцы РФ нашли и уничтожили в Карабахе более 25 тысяч боеприпасов

В четверг, 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что инженерно-саперные группы российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе за сутки очистили 15 гектаров территории и 3 километра дорог. Наши саперы обнаружили пять взрывоопасных предметов и проверили на их наличие семь зданий.

"Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 785 гектаров территории, 552 километров дорог, 1 625 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов. - уточнили в ведомстве. - Обнаружен и обезврежен 25 361 взрывоопасный предмет".

Известно, что в опасной работе российские военные используют современные робототехнические комплексы. Они позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды. Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и ликвидируют на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте с соблюдением необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Сообщается также, что миротворцы РФ совместно с Русской гуманитарной миссией и благотворительными фондами "Доктор Лиза" и "Спеши к добру" провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Ханабад и Норагюх. Там местным жителям передали более 6 тонн гуманитарного груза.

В Минобороны РФ отметили, что для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности наших миротворцев поддерживается непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Напомним, что в соответствии с договоренностями президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявили полное прекращение военных действий. Для контроля за прекращением огня в регион перебросили российский миротворческий контингент. Его основу составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Наши "голубые каски" несут службу на наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение в Карабах беженцев, разминируют местность и здания, оказывают местному населению помощь в восстановлении разрушенной во время боевых действий инфраструктуры, жилых и социальных объектов. А российские военные медики лечат жителей городов и сел региона.