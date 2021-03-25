Мишустин: Надо заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта пандемии

Необходимо заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом, правительство уже ведет работу по развитию санитарно-эпидемиологической службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент обратил особое внимание на необходимость развивать санитарно-эпидемиологическую службу. Правительство уже ведет такую работу, в том числе по модернизации лабораторий и их оснащению. Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны с учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом я полностью рассчитываю на вас", - сказал он в обращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Председатель правительства отметил, что несмотря на пандемию, Роспотребнадзор продолжает работу и по другим направлениям, в том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты.