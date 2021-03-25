Мишустин поговорил с принцем Чарльзом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Афины пообщался с принцем Уэльским Чарльзом, прибывшим, как и глава российского правительства, на празднование 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.

Мишустин и принц Чарльз принимают участие в военном параде в Афинах по случаю Дня Независимости. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр РФ приехал на площадь Синтагма в греческой столице раньше Чарльза. По прибытии принц сам подошел к Михаилу Мишустину, и они кратко побеседовали.

ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации передает, что они же накануне поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента Греции Катерины Сакелларопулу. Это произошло на официальном обеде в президентском дворце в Афинах в честь глав делегаций, прибывших для участия в праздновании юбилея греческой революции.

На торжественные мероприятия греческие власти пригласили лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.