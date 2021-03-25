Мишустин поговорил с принцем Чарльзом

Мишустин и принц Чарльз принимают участие в военном параде в Афинах по случаю Дня Независимости. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр РФ приехал на площадь Синтагма в греческой столице раньше Чарльза. По прибытии принц сам подошел к Михаилу Мишустину, и они кратко побеседовали.
ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации передает, что они же накануне поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента Греции Катерины Сакелларопулу. Это произошло на официальном обеде в президентском дворце в Афинах в честь глав делегаций, прибывших для участия в праздновании юбилея греческой революции.
На торжественные мероприятия греческие власти пригласили лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.