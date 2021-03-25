Мишустин присутствует на военном параде в Афинах

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Грецию завершился присутствием на военном параде по случаю Дня независимости государства.

Председатель российского правительства в Афинах представлял нашу страну на торжествах по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы против Османской империи. Праздничные мероприятия начались еще днем ранее. Вместе с главами других приглашенных делегаций Мишустин открывал после реконструкции Национальную картинную галерею, а вечером президент республики принимала гостей на официальном обеде, в ходе которого премьер-министр России пообщался с принцем Уэльским Чарльзом.

Россия внесла немалый вклад в освобождение Греции, подчеркнул премьер, выступая на приеме. И в дальнейшем страны помогали друг другу в переломные моменты истории. "Русские моряки участвовали в международной миротворческой миссии на Крите. Наши солдаты и офицеры воевали на Македонском фронте в Первую мировую войну. А в годы Второй мировой - плечом к плечу с греческими партизанами сражались против нацистских оккупантов", - напомнил глава российского правительства.

Но отношения России и Греции уходят в глубину веков, корнями уходят в эпоху еще Византийской империи, заметил Михаил Мишустин. "Наши народы связывает общая история, культурные и духовные ценности. И конечно, глубокая взаимная симпатия. Предстоящий перекрестный российско-греческий Год истории позволит жителям обоих государств еще ближе познакомиться друг с другом", - сказал он.

В нашей стране искренне дорожат традициями дружбы и взаимопонимания с Грецией, заверил премьер. Они стали, по его словам, прочным фундаментом для сотрудничества в разных областях - от транспорта и энергетики до агропромышленного комплекса и высоких технологий.

Пандемия коронавируса негативно повлияла на эти процессы. "Считаю, что Россия и Греция должны сделать все необходимое для расширения практического сотрудничества, - заявил Мишустин. - Углублять кооперацию, воплощать в жизнь новые перспективные проекты, которые послужат на благо жителей наших стран. Развивать конструктивное взаимодействие между Россией и Европейским союзом - на основе равноправия и взаимного учета интересов. Считаю, что у нас есть для этого все возможности".

В книге почетных гостей президентского дворца осталась благодарность российского премьера за теплый прием в Афинах и пожелание всем гражданам республики счастья и благополучия.

Сегодня праздничные мероприятия для Михаила Мишустина начались с возложения венка к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма. Здесь же он наблюдал за военным парадом по случаю праздника.

В этом году из-за коронавирусных ограничений парад в Афинах прошел без массового зрителя, а из-за 200-летия он получился особенный. Отдельные части одели в национальные костюмы всех регионов материковой и островной Греции, демонстрировались исторические реликвии, которые до сих пор не выставляли на всеобщее обозрение. Показали на параде знамя Святой лавры, которое в Греции стало одним из символов революции. Именно в этом монастыре в 1821 году провозгласили начало освободительной борьбы против османов.