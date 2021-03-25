Молодежная сборная РФ разгромила Исландию в матче группового раунда ЧЕ

В первом матче группового раунда чемпионата Европы среди молодежных команд сборная России разгромила Исландию - 4:1.

В четверг россияне впервые с 2013 года провели матч в финальной части чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Подопечные Михаила Галактионова встречались со сборной Исландии.

Нынешняя сборная России, пожалуй, сильнейшая за последние годы. Все игроки получают игровую практику на самом высоком уровне. Впрочем, Михаил Галактионов не смог рассчитывать на получивших травмы Матвея Сафонова, Константина Кучаева и Максима Глушенкова. К счастью, в весенней части смогли проявить себя другие игроки - Денис Макаров и Арсен Захарян.

В начале встречи команды присматривались друг другу. Россияне старались больше владеть мячом , но до по-настоящему голевых моментов дело никак не доходило.

И тут помогли соперники, сбившие в своей штрафной Захаряна. Подошедший к точке Федор Чалов уверенно развел в разные стороны мяч и голкипера.

В концовке тайма исландцы получили еще два мяча в свои ворота после точных ударов Наира Тикнизяна и Захаряна.

В начале второго тайма пришло время Дениса Макарова. Он забил очередной гол-шедевр, накрутив в штрафной сразу несколько игроков обороны соперников. Увы, отыграть всухую не удалось - Свейнн Гудьонсен ударом головой распечатал ворота Александра Максименко.

Россия выиграла матч, но лишилась Павла Маслова, который покинул поле из-за мышечного повреждения. Следующий соперник нашей команды - Франция, которая по праву является главным фаворитом турнира. Матч пройдет в воскресенье.