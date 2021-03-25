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25.03.2021 08:27
Рубрика: Власть

Москва и Сеул приложат усилия для проведения визита Путина в Южную Корею

Текст: Алексей Чуриков

Москва и Сеул прорабатывают вопрос о визите президента России Владимира Путина в Южную Корею. Как сообщил южнокорейский министр иностранных дел Чон Ый Ён, это может произойти после того, как стабилизируется ситуация с COVID-19. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Сеуле по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает местное новостное агентство Newsis.

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По итогам встречи министры заявили, что уделили внимание обсуждению вопросов сотрудничества между Кореей и Россией, включая ситуацию на Корейском полуострове, региональную и международную ситуацию.

"После пяти встреч на высшем уровне между президентом Мун Чжэ Ином и президентом России Путиным, две страны продолжили активную работу на высоком уровне, это и звонки и встречи премьер-министров и визиты специальных посланников, которые происходили даже в условиях пандемии COVID-19 в прошлом году", - заявил Чон Ый Ён. Он также добавил, что в ходе переговоров стороны договорились приложить дополнительные усилия для скорейшей организации визита президента России в Южную Корею, "сразу после стабилизации ситуации с COVID-19".

Сергей Лавров отметил, что Москва и Сеул продолжат совместную работу для борьбы с пандемией. "Я уверен, что Россия и Южная Корея смогут преодолеть COVID-19 совместными усилиями. Такое сотрудничество является показательным примером в этой области. В настоящее время две страны занимаются работой над серийным производством вакцины "Спутник V" в Корее", - отметил глава МИД РФ.

Российский министр также подтвердил, что работа над организацией визита президента РФ в Корею ведется. "Регулярно встречаются не только лидеры России и Кореи, но и премьер-министры. Мы можем ставить амбициозные цели через приглашения на высший уровень. Будет много возможностей для торговли, экономического сотрудничества", - отметил Лавров. Он подчеркнул, что корейская сторона подтвердила переданное в прошлом году российскому лидеру приглашение посетить Сеул. "Условились, что как только позволит эпидемическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу", - заявил министр.

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