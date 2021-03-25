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25.03.2021 13:55
Рубрика: Общество

Можно ли самостоятельно отличить грипп от коронавируса

Один из самых распространенных вопросов у граждан - как отличить по собственным ощущениям грипп от COVID-19. Врачи отмечают, что в случае с коронавирусом все не так очевидно.

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По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессора кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Елены Каревой, даже врач не всегда может отличить грипп от ковида или другой респираторной инфекции, пока болезнь находится в легкой форме.

"Не нужно надеяться, что вы сами поймете, какое из многочисленных острых респираторных заболеваний у вас", - предупреждает эксперт в беседе с KP.RU.

Если есть ощущение, что заболели, необходимо вызвать врача на дом, говорит Карева.

Почему это важно? Все просто - есть медикаменты, заточенные строго на лечение гриппа, именно эти лекарства выписывают врачи пациентам во время эпидсезона по гриппу. В том случае, если пациент самостоятельно начнет лечение лекарствами от гриппа, а у него обнаружится коронавирус, терапия не будет иметь никакого эффекта.

Конечно, есть препараты, которые захватывают и грипп, и COVID-19, и, например, вирусный герпес, но самому выбрать их будет непросто и можно попросту упустить время.

"При любой вирусной инфекции важен быстрый старт терапии, - подчеркивает профессор. - Чем раньше мы начнем лечение, тем эффективней оно будет".

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