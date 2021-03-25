На ЧМ по фигурному катанию выявлен второй случай COVID-19

Ковид никак не собирается оставить в покое участников чемпионата мира 2021 по фигурному катанию в шведской столице. В "пузыре", который не имеют права покидать участники первенства, царит строжайшая дисциплина. Ну и конечно, постоянно проводятся ПЦР-тесты.

Увы, как сообщается в официальном заявлении Международного Союза конькобежцев (ИСУ), в результате очередного раунда исследований обнаружен второй случай инфицирования. По принятым правилам, спортсмен, который подозревается в том, что является носителем инфекции, предупрежден, помещен на карантин, лишен возможности общаться с кем-либо. Имя его не называется.

Как же хочется, чтобы за три оставшиеся до окончания чемпионата мира дня этот второй положительный тест оказался и последним.