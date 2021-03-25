На Украине установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19

Третьи сутки подряд на Украине наблюдается заметный рост заболеваемости и смертности от коронавируса. В стране установлены сразу два антирекорда - за прошедшие сутки скончалось 362 человека, а заразились 16 669 человек. Подобное число заболевших, 16,3 тысячи человек, наблюдалось только в ноябре прошлого года.

"В частности, заболели 786 детей и 446 медработников", - написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также отметил, что за сутки было госпитализировано 4838 человек, а выздоровело 6,7 тысяч.

По данным украинского минздрава за все время пандемии в стране заболели коронавирусом почти 1,6 миллиона граждан, а скончались - 31 135 человек. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Одесской, Житомирской области, Хмельницкой и Львовской областях. В столице Украины выявлено 1 267 новых случаев заражения.