Набиуллина дала советы, как стать главой Центробанка

Хорошее образование - главное условие для успешной карьеры. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, как стать председателем регулятора.

"Хороший университет, хороший факультет, который реально нравится. И выбор у нас большой. У нас действительно есть, из чего выбрать. Думаю, что это залог того, что вы возглавите что хотите в конечном итоге, не только Центральный банк", - цитирует ее слова агентство "Прайм".

"Прямым путем" к должности главы ЦБ она назвала обучение по специальности "Экономика и финансы". При этом вторым обязательным условием для кандидата Набиуллина назвала стремление к обучению. В качестве примера она привела трудовой путь главы Европейского Центробанка Кристин Лагард (в 2011-2019 годах была директором-распорядителем Международного валютного фонда).

"Она первую степень получила по английской литературе. Вообще была членом национальной сборной Франции по синхронному плаванию", - рассказала глава ЦБ. Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Центробанка с июня 2013 года.