Над чем работают создатели космических аппаратов в Союзном государстве

Масштабы околоземных исследований значительно расширились за последние годы, констатирует агентство. В Евразийском экономическом союзе в прошлом году была утверждена совместная космическая программа, которая предполагает, в том числе, и создание орбитальной группировки спутников.

Речь идет, в частности, о запуске двух российско-белорусских аппаратов сверхвысокого разрешения и трех аппаратов разрешением в пять метров, которые изготовит казахстанская сторона. "На этот год запланирована разработка нормативной базы по взаимодействию пяти стран в этой области", - констатировал ученый.

Он пояснил, что у ныне действующего белорусского космического спутника дистанционного зондирования Земли разрешение 2 м. А у нового аппарата степень детализации значительно выше. "У него будет ряд и уникальных функций. Например, он позволит сделать высокоточную 3D-модель города с небоскребами без теней. Кроме того, при съемке с такого аппарата будет возможен полутораминутный видеофильм с высоты 700 км", - добавил Золотой, уточнив, что целевую аппаратуру будет изготавливать белорусская компания "Пеленг", а саму платформу и обеспечение запуска берут на себя российские коллеги.