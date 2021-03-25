Общество
25.03.2021 12:15
Текст: Юрий Сизов

Над чем работают создатели космических аппаратов в Союзном государстве

 Существуют конструкторские проекты, на которые даже одним глазом удается взглянуть только после их звездного триумфа. К таким, судя по всему, можно отнести и новый российско-белорусский спутник, работа над которым в самом разгаре. "Эскизный проект подготовлен", - подтвердил в четверг БЕЛТА руководитель "Геоинформационных систем" Академии наук Беларуси Сергей Золотой. И кратко добавил, что "в процессе работы над ним проверялись возможности реализации технических решений, были уточнены технические характеристики аппарата. Сейчас выполняется разработка конструкторской документации".

Масштабы околоземных исследований значительно расширились за последние годы, констатирует агентство. В Евразийском экономическом союзе в прошлом году была утверждена совместная космическая программа, которая предполагает, в том числе, и создание орбитальной группировки спутников.

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Речь идет, в частности, о запуске двух российско-белорусских аппаратов сверхвысокого разрешения и трех аппаратов разрешением в пять метров, которые изготовит казахстанская сторона. "На этот год запланирована разработка нормативной базы по взаимодействию пяти стран в этой области", - констатировал ученый.

Он пояснил, что у ныне действующего белорусского космического спутника дистанционного зондирования Земли разрешение 2 м. А у нового аппарата степень детализации значительно выше. "У него будет ряд и уникальных функций. Например, он позволит сделать высокоточную 3D-модель города с небоскребами без теней. Кроме того, при съемке с такого аппарата будет возможен полутораминутный видеофильм с высоты 700 км", - добавил Золотой, уточнив, что целевую аппаратуру будет изготавливать белорусская компания "Пеленг", а саму платформу и обеспечение запуска берут на себя российские коллеги.

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