Найденный в Гродно орден Красного Знамени передали в Узбекистан

В военном комиссариате Гродненской области состоялась церемония вручения дипломату Узбекистана ордена Красного Знамени. Награда принадлежала уроженцу Ташкента Шавкату Кариеву, погибшему 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.

Как сообщает Министерство обороны РБ, житель Гродно обнаружил орден в имуществе умерших родителей своей жены. С помощью работников военкомата удалось установить личность владельца. Им оказался командир взвода понтонной роты лейтенант Шавкат Кариев. После его гибели награда оказалась у начальника штаба понтонного батальона, который после Великой Отечественной войны жил в Гродно.

По словам ведущего специалиста военного комиссариата города Гродно Олега Назарова, найти родственников погибшего офицера не удалось. Его брат также погиб на фронте. Отца репрессировали до войны, а мать, известная в то время театральная актриса, не пережила гибели сыновей.

"Все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Из шести миллионов жителей Узбекистана на фронт ушли 1,5 миллиона человек. Около 600 тысяч из них погибли. Многие из них, как и в Шавкат Кариев, участвовали в освобождении Беларуси", - отметил узбекский дипломат Данияр Абидов.

Теперь орден Красного Знамени будет храниться в мемориальном комплексе Ташкента, возведенном в честь 75-летия Великой Победы.