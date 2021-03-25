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Названы российские даты премьер "Черной вдовы" и других фильмов Disney

Новости
    25.03.2021, 17:11
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Disney объявила дату премьеры долгожданного шпионского боевика "Черная вдова" в России. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышла черно-белая версия "Лиги справедливости" Зака Снайдера

В кинотеатрах нашей страны картина о приключениях героини Скарлетт Йоханссон стартует 8 июля. Ранее студия опубликовала очередной финальный трейлер ленты.

Кроме того, новые даты получили "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel (2 сентября) и "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом (12 августа).

"Глубокие воды" же с Беном Аффлеком пока и вовсе убраны из списка релизов компании.

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