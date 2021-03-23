"Черная Вдова" одновременно выйдет в кинотеатрах и в интернете

Компания Disney все же решилась на важный шаг - премьера "Черной Вдовы" состоится одновременно в кинотеатрах и в интернете.

Как пишет The Hollywood Reporter, выход картины в традиционный прокат теперь назначен на 9 июля (ранее планировалось выпустить ее 7 мая), в этот же день пользователи стриминговой платформы Disney+ смогут посмотреть "сольник" Наташи Романофф у себя дома по программе Premier Access за дополнительные 30 долларов.

Ранее по такой же схеме запускались "Мулан" и "Райя и последний дракон".

Аналогичная участь ждет и "Круэллу" с Эммой Стоун - фильм про главную злодейку из "101 далматинца" станет доступен уже 28 мая.

Изначально "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон должна была выйти еще в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дата премьеры несколько раз передвигалась.

Кроме того, анонсирован также ряд перестановок, касающихся чуть менее громких диснеевских релизов. Пиксаровский мультик "Лука", минуя кинозалы, подъедет на онлайн-платформу 18 июня. Первая лента про супергероя-азиата "Шан-Чи и легенда десяти колец" перебралась с 9 июля на 3 сентября. "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом выйдет 13 августа, "King's Man: Начало" - 22 декабря, "Глубокие воды" с Беном Аффлеком - 14 января 2022 года, а "Смерть на Ниле" - 11 февраля 2022 года.