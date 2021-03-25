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25.03.2021 15:20
Рубрика: В мире

Неизвестный захватил самолет в Мавритании

Текст: Юрий Чернов
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В четверг иностранцу удалось захватить самолет "Мавританских авиалиний" и попросить разрешения на вылет. Об этом сообщает портал ОАЭ Al-Ain, уточняя, что в самолете нет пассажиров.

Фото: AP Photo/Joe Mahoney
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По предварительным данным, этот человек свободно говорит на английском языке. По непроверенным сведениям, он является гражданином США. Этот мужчина взял штурмом один из самолетов "Мавританских авиалиний", когда тот находился в международном аэропорту Нуакшота. Неизвестный угрожает взорвать самолет, если будет осуществлена попытка захвата.

К аэропорту стянуты отряды сил специальных операций. С угонщиком в настоящий момент ведутся переговоры. Издание отмечает, что инцидент такого рода последний раз случался в Мавритании более двадцати лет назад, когда в середине 90-х человек пытался угнать мавританский самолет, направлявшийся в Испанию.

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