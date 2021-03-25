Неизвестный захватил самолет в Мавритании

В четверг иностранцу удалось захватить самолет "Мавританских авиалиний" и попросить разрешения на вылет. Об этом сообщает портал ОАЭ Al-Ain, уточняя, что в самолете нет пассажиров.

По предварительным данным, этот человек свободно говорит на английском языке. По непроверенным сведениям, он является гражданином США. Этот мужчина взял штурмом один из самолетов "Мавританских авиалиний", когда тот находился в международном аэропорту Нуакшота. Неизвестный угрожает взорвать самолет, если будет осуществлена попытка захвата.

К аэропорту стянуты отряды сил специальных операций. С угонщиком в настоящий момент ведутся переговоры. Издание отмечает, что инцидент такого рода последний раз случался в Мавритании более двадцати лет назад, когда в середине 90-х человек пытался угнать мавританский самолет, направлявшийся в Испанию.