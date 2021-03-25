Норвежский прыгун с трамплина на лыжах введен в кому после падения

Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm — Piotr Bąk (@bo0nkers) March 25, 2021

Норвежский прыгун с трамплина на лыжах Даниэль-Андре Танде был введен в искусственную кому после падения на тренировке на этапе Кубка мира в Словении.

В четверг во время тренировки перед этапом Кубка мира в Планице норвежский спортсмен Даниэль-Андре Танде совершал прыжок. После отталкивания его сильно повело в сторону, и он рухнул на землю. Спортсмен потерял сознание, его эвакуировали в больницу на медицинском вертолете. После обследования у него выявлен перелом ключицы. Танде был введен в искусственную кому, сообщает издание Nettavisen.

Танде - чемпион Олимпиады 2018 года, а также серебряный призер чемпионата мира.