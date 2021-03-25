Песков объяснил ситуацию с курсом рубля

Курс рубля вовсе не "лихорадит", это волатильность - которая бывает чуть выше обычного. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители прессы заметили, что рынок рубля и российского долга "лихорадит" в ожидании новых американских санкций, которые ожидаются на этой неделе, и поинтересовались, какие это могут быть рестрикции и когда.

Песков сказал, что по непрекращающимся санкциям нужно спрашивать в Вашингтоне, у Кремля такой информации нет.

При этом пресс-секретарь президента не согласился с употребленным журналистом словом "лихорадить". "Ничего у нас не лихорадит", - подчеркнул он. "Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", - заключил Песков.