Почему канцлер Германии извинилась перед немцами

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель отменила собственное решение ужесточить карантин на Пасху, оппозиция в бундестаге попыталась воспользоваться ситуацией и предложила поднять вопрос о вотуме доверия правительству. Однако Меркель его отвергла из-за бессмысленности процедуры, ведь ей удалось сохранить поддержку большинства парламентариев. Хотя, на мой взгляд, она была в шаге от того, чтобы потерять контроль над ситуацией в стране. Что же заставило Меркель совершить разворот на 180 градусов и извиниться перед немцами, чего она никогда прежде не делала? Что произошло за те сутки между совещанием с премьерами земель, после которого граждан поставили перед фактом дальнейших "закрытий", и новым заявлением канцлера?

На этот счет есть много версий. Вспомним, что по итогам многочасовых консультаций, которые стартовали в понедельник днем и завершились уже в ночи, Ангела Меркель выступила в очень жестких тонах. Она не только объявила о том, что к пасхальным каникулам добавят два лишних дня (на которые будут распространяться "беспрецедентные ограничения". - Прим. "РГ"). По сути, канцлер сказала, что локдаун будет длиться еще год, что летом немцы могут не рассчитывать на путешествия. А уже через день она поменяла решение в одностороннем порядке, что стало полной неожиданностью для членов правительства и глав регионов.

Я думаю, она ясно увидела, что назревает бунт. Что такой важный институт, как Церковь - и католическая, и протестантская, выступил против. Что бизнес-ассоциации отказываются подчиняться новым распоряжениям и продавить их можно будет только с помощью жесточайшей полицейской силы. Что ее авторитет и рейтинг ХДС рухнет. И она на это не пошла.

В конце концов, дело не только в возникшей неразберихе вокруг того, как работать в четверг и субботу перед Пасхой - это всего лишь частности. Было понятно, что Меркель, признавая ошибки, извиняется за гораздо большее. И посылает немцам новый сигнал о том, что направление, психология ее политики в борьбе с пандемией и сама атмосфера в стране все-таки начнет меняться. Что можно ожидать постепенного ослабления запретов и отхода от жесточайшей риторики. Уверен, большинство немцев вздохнули с облегчением, увидев такой жест в сторону нормализации жизни, а не садистской политики последних месяцев, когда сначала людям обещают, что завтра хотя бы что-то начнет открываться, а потом снова все закрывают.

Почему все-таки перемена произошла так стремительно? Мне рассказывали, что у канцлера есть самое близкое окружение, которое имеет единственную возможность как-то на нее влиять. И что чуть ли не муж Меркель на следующий день призвал ее одуматься - мол, неужели не понятно, к чему все идет. Не знаю, правда это или нет, но она действительно одумалась. А возможно, канцлер включила свой "восточногерманский" менталитет. Посмотрела наутро в зеркало и подумала: "Неужели я, Ангела Меркель, которая вышла из тоталитарной системы и хотела дать Германии больше свободы, теперь пришла к тому, что ввожу тут какую-то "корона"-диктатуру?" Кстати, именно премьеры восточных земель, которые жили при коммунизме, с ужасом смотрят на все эти запреты, ограничения поездок, в то время как западные политики (в первых рядах - глава Баварии Маркус Зедер) парадоксальным образом требуют все больше закрытий.

Меркель ясно увидела, что назревает бунт и немецкий бизнес больше не собирается подчиняться распоряжениям правительства

Наконец, Меркель как опытный политик точно все рассчитала. Если бы она стала тянуть с извинениями и выступила на два-три дня позже, то никто бы просто не поверил в ее искренность. Решили бы, что она действует из страха или под жутким давлением. А так она по-человечески вышла и сказала: "Я была не права". И снова повысила свой рейтинг.

Подготовила Екатерина Забродина