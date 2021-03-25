Почему отношения Москвы и Берлина переживают самый серьезный кризис за последние десятилетия? Как россияне относились к немцам на протяжении истории? Какими глазами смотрят на них сейчас? Ответы на эти и многие другие вопросы ищет берлинский политолог Александр Рар в своей новой книге "Дерзость. Как Германия ставит под угрозу свою репутацию у русских", которая на этой неделе вышла в немецком издательстве. О своем замысле автор рассказал "РГ".

Александр Рар: Немцам пора избавиться от снобизма и пересмотреть отношение к русским. Фото: Из личного архива Александра Рара

Из названия понятно, что ответственность за проблемы в двусторонних отношениях вы возлагаете на Германию. Готовы ли немецкие читатели открыть книгу, которая именно так ставит вопрос?

Александр Рар: Вы совершенно правы, многие ее не откроют. Но многие и откроют. По крайней мере я настоятельно советую им это сделать. Я намеренно написал книгу, которая призвана немножко встряхнуть немцев. И не скрываю, что она представляет достаточно критичный взгляд на Германию. Уверен, что многие обвинят меня в предвзятости, ведь хвалить Россию сейчас не принято. А уж если и говорить о ней что-то позитивное, то этот позитив обязательно надо разбавлять негативом. Но у меня на это есть ответ: в Германии и так полно подобных книг. Чуть ли не каждый месяц у нас выходят воспоминания какого-нибудь бывшего немецкого корреспондента в России, который пишет о ней в негативном ключе. Немецкий читатель уже тонет в подобной литературе. Я же решил, наоборот, показать немцам Германию глазами современных россиян. В этом смысле ее можно назвать односторонней, но это мой сознательный авторский ход. Я считаю, что имею на него полное право.

Вы пишете не от своего лица?

Александр Рар: Да, я даю слово моим героям. Это россияне, которые связаны с Германией деловыми или личными узами, которые не смотрят на нее в бинокль с другого берега, но часто здесь бывают и хорошо знают немцев. На страницах книги предстают бизнесмены, студенты, дипломаты - у меня огромный круг общения в России, в том числе благодаря площадкам "Петербургского диалога", "Потсдамских встреч", Валдайского клуба. Меня в этой книге вообще нет. Я не хотел, чтобы говорили, будто Александр Рар снова дает советы. Вы не найдете там каких-то высоколобых экспертных оценок. Она написана в свободном и эмоциональном жанре для широкого круга читателей. Но, конечно же, я вложил в нее свое личное отношение к происходящему между нашими странами, которое меня сильно удручает. Я вырос на стыке двух культур, вот уже более тридцати лет выступаю строителем мостов между Германией и Россией. И на моих глазах наши страны вошли в полосу острого конфликта, который не предвещает ничего хорошего.

Я решил показать немцам Германию глазами современных россиян, которые связаны с ФРГ деловыми или личными узами

В чем вы видите его главную причину?

Александр Рар: По моему убеждению, на девяносто процентов это ценностный, я бы даже сказал, цивилизационный конфликт. Ведь сейчас речь не идет о борьбе за территории или ресурсы. Германия и Запад в целом выступают с позиции превосходства - политического, экономического, морального. И считают, что Россия должна встроиться в систему западных ценностей, причем на вторых ролях. Такая точка зрения очень опасна и разрушительна. А ее истоки можно найти в истории. Некоторые говорят, что русские и немцы связаны друг с другом чуть ли не тысячу лет. На мой взгляд, более реалистично все же вести отсчет с эпохи Петра Первого. И если посмотреть на генеалогию Романовых, то к 19 столетию в них было больше немецкой крови, чем русской (хотя, разумеется, русские цари воспитывались в русском духе). Я хочу сказать, что ни с одним другим народом - ни с французами, ни тем более с англичанами - у русских не было такой тесной связи. И потому, когда между нами начиналось отчуждение, не говоря уже о вражде, это очень плохо заканчивалось для всей Европы. В России немцев уважали как людей, у которых можно многому научиться. Но вот оборотная сторона медали: немцы всегда обожали поучать. А это не могло не вызывать отторжения. И здесь прослеживается параллель с сегодняшним днем. Возможно, немцам пора избавиться от снобизма и пересмотреть отношение к русским, подумав, чему можно поучиться у них.