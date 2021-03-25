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25.03.2021 14:18
Рубрика: В мире

Польша продлевает и ужесточает режим локдауна из-за COVID-19

Текст: Алексей Чуриков
На фоне роста заболеваемости коронавирусом правительство Польши приняло решение о продлении и ужесточении ограничительных мер в попытке сдержать распространение COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения Адам Недзельский.

Моравецкий заявил, что система здравоохранения Польши "приближается к пределу своей эффективности". "Мы должны сделать все, чтобы избежать сценария, при котором больным не помочь. Наше единственное основное оружие - вакцины", - подчеркнул премьер, добавив, что по стране на данный момент занято 75% обычных больничных коек и 75% реанимационных.

Фото: instagram.com / @jakubzulczyk
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Говоря о новых ограничениях, которые продлятся с 27 марта по 9 апреля, он подчеркнул, что все решения правительства были необходимы и призвал оппозицию не усугублять ситуацию. Моравецкий также обратился к гражданам с просьбой провести Пасху только в кругу семьи.

Адам Недзельский со своей стороны отметил, что третья волна коронавируса превзойдет по своим масштабам все то, с чем Польша имела дело прошлой осенью. Он также подчеркнул, что именно британский вариант коронавируса способствует ухудшению эпидемической ситуации в Польше и составляет около 70 процентов всех заражений.

"Третья волна превзойдет то, с чем мы имели дело осенью. Будет большее количество заболевших и гораздо большее количество госпитализаций. Эволюция вируса и британская мутация не только приводят к большей заразности, но и вызывают большее количество госпитализаций", - заявил Адам Недзельский.

В дополнение к уже действующим ограничениям в указанный период будут закрыты крупноформатные мебельные и строительные магазины площадью более 2 тысяч квадратных метров. Торговые центры останутся закрытыми, за исключением продуктовых магазинов, аптек и книжных магазинов. Кроме того, новые ограничения на количество людей в помещениях будут применяться в торговых учреждениях на рынке или в почтовом отделении: 1 человек на 15 кв.м - в магазинах площадью до 100 кв. м, и 1 человек на 20 кв. м. - в магазинах площадью более 100 кв. м.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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