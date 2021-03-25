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25.03.2021,  
14:09
Текст:  Алексей Моисеев

Поражение саудовского дрона СН-4В зенитной ракетой показали на видео

Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) обнародовали видеоролик, в котором демонстрируется уничтожение в небе над провинцией Мариб очередного беспилотника, принадлежащего Саудовской Аравии.

Первоначально предполагалось, что был потерян MQ-9 Reaper американского производства, однако, как несколько позже выяснилось, речь идет о СН-4В, полученном из Китая.

Этот БПЛА выполнял атакующие задачи - он даже успел нанести удар по какой-то наземной цели подвешенным под правым крылом высокоточным боеприпасом.

Правда, к этому моменту за ним уже следили с земли, и он был надежно захвачен прицельной системой.

Затем показан момент поражения: в дрон точно попал некий объект, взрыв сопровождался яркой вспышкой и отделением крупного фрагмента. После чего СН-4В, оставляя дымный след, устремился к поверхности земли.

Как предполагает военный эксперт Юрий Лямин, хуситы, по всей видимости, снова применили ракету, похожую на те, что выпускают в Иране. Известно, что в США этим изделиям присвоили обозначение "358".

"Это средство поражения длиной примерно 2,74 метра запускается с помощью отделяемого твердотопливного стартового ускорителя. В воздухе начинает функционировать основной реактивный двигатель, работающий на керосине.

Фото: Sigma Military / youtube.com
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В поисках цели ракета выписывает в воздухе восьмерки, когда же головка самонаведения захватывает объект противника, начинается атака.

Эти зенитные ракеты способны сбивать не только беспилотники, вертолеты, но и некоторые типы самолетов", - отмечает Лямин.

Предыдущий СН-4В был уничтожен в декабре прошлого года, а две недели назад сообщалось о потере БПЛА Vestel Karayel турецкого производства.

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