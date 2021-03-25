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25.03.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

После трагедии в "Зимней Вишне" МЧС вдвое увеличило число проверок ТЦ

Текст: Тимофей Борисов

МЧС России стало в два раза чаще проверять торгово-развлекательные центры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Максим Киселев/РИА Новости
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара

Интенсивность проверок увеличилась после пожара в кемеровской "Зимней вишне". Ровно три года назад в этом торговом комплексе погибли взрослые и дети, а расследование мгновенно выявило нарушения, с которыми центр вводился в строй. При этом было установлено, что инспекторы не приходили с противопожарными проверками на этот объект. И все в рамках действовавшего на тот момент законодательства об ослаблении нагрузки на малый и средний бизнес.

"Однако, после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года в России были пересмотрены подходы к проведению проверок, которые до трагедии были нерегулярными и могли не проводиться годами. В настоящее время периодичность проверок ТРЦ определяется, исходя из присвоенной категории риска. Одним из важных критериев при этом является количество людей, которые единовременно могут находиться в торгово-развлекательном центре. Так, ТРЦ с вместимостью более 5 тысяч человек относятся к категории высокого риска с периодичностью проведения проверок 1 раз в 2 года", - сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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