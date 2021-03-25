Посольство РФ: Усилиями Москвы и Белграда агрессия НАТО была остановлена

Совместными усилиями Москвы и Белграда в июне 1999 года ракетно-бомбовые удары Североатлантического альянса были остановлены, удалось вернуть ситуацию вокруг сербского края Косово и Метохия в политико-дипломатическое русло. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Сербии.

"Параметры косовского урегулирования были определены резолюцией СБ ООН 1244, которая и сегодня играет в решении данного вопроса основополагающую роль, - отмечается в сообщении. - Зло, подобное агрессии НАТО против Югославии, никогда не должно повториться".

Дипломаты напомнили, что 24 марта 1999 года НАТО - вопреки фундаментальным началам международного права, закрепленным в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте и других международных документах - развязала вооруженную агрессию против Югославии.

"За 78 дней варварских бомбардировок, цинично представленных как "гуманитарная интервенция во имя спасения беженцев", погибло около двух тысяч мирных жителей страны, - констатировали в российской дипломатической миссии. - Уничтожена значительная часть инфраструктурно-промышленного потенциала. Разрушены тысячи гражданских объектов. Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к необратимому заражению в ряде районов почвы и подземных вод. Огромный ущерб был нанесен архитектуре мира и безопасности в Европе, международной стабильности. За Югославией, как известно, последовала целая серия силовых операций Запада, инициированных под пропагандистскими предлогами, без санкции Совета Безопасности ООН или с искаженным толкованием выданного им мандата".

Между тем

Президент Сербии Александр Вучич указал на то, что "это была не операция, это была агрессия". "Нападение без причин, без разрешения СБ ООН, - подчеркнул он.- На нас напали с единственной целью - отнять у нас часть территории. Выбор был - или потеря территории и людей или полная потеря страны". "Но мы никогда не забудем этого, не требуйте этого от нас, - добавил сербский лидер. - Один ребенок в день - столько вы убили детей за время агрессии. Никто никогда не ответил за это преступление, объяснить это и сегодня, спустя 22 года, невозможно".