Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей

Импорт российской нефти в США достиг рекордных показателей в 2020 году. Поставки выросли на 3,5 процента - до 538 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия - один из крупнейших поставщиков "черного золота" - со второго места переместилась на третье, пропустив вперед РФ.

Доля российских поставок в общем объеме достигла рекордных семи процентов. А ведь еще 20 лет назад она не превышала одного процента. Переломным стал 2011 год, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет минэнерго США.

Эксперты предположили, что импорт российской нефти увеличился после введения жестких санкций против Венесуэлы. Но не стоит забывать, что у каждого сорта нефти свои особенности и они не всегда полностью взаимозаменяемы.