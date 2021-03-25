Президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Джо Байден дал первую большую пресс-конференцию после избрания на пост президента США. Одним из его главных заявлений стало желание идти на второй президентский срок. Кроме того, он предположил, что к будущим выборам в США может произойти так, что не станет главных и единственных соперников демократов - Республиканской партии.

Сама пресс-конференция, пожалуй, оказалась одной из самых странных с участием президента Соединенных Штатов за последние десятилетия. Очень длинные паузы, неловкие попытки шутить, односложные ответы вроде "да" и "нет", чтение с бумажки, уход от ответов, медленная и вязкая речь, спонтанные перемены настроения, от тихого к буйному, - таким предстал на своей первой публичной пресс-конференции 46-й президент США.

В начале пресс-конференции Байден сообщил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от COVID-19. "Сегодня я ставлю вторую цель - к моим ста дням президентства введем 200 миллионов доз", - заявил глава Белого дома. К этому времени, в его представлении, в стране должны будут открыться все школы.

Отвечая на вопрос о миграционном кризисе на границе с Мексикой, Байден заявил, что его администрация не несет ответственности за значительный рост нелегальных мигрантов. По словам главы Белого дома, это не связано с подписанными им в январе указами, а является сезонным явлением.

"Это случается каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - заявил Байден, отметив, что при его предшественнике Трампе происходило то же самое.

Кроме того, Байден заявил, что его администрация стремится сделать так, чтобы нелегальные мигранты как можно быстрее депортировались из страны.

Следующим вопросом стала тема Афганистана и обещания американских властей вывести свой воинский контингент из этой страны к 1 мая. Байден, в длительной паузе отыскивая ответ в лежащих перед ним листочках, заявил, что это вряд ли получится сделать из-за тактических и стратегических сложностей.

"Будет трудно соблюсти крайний срок 1 мая... По тактическим причинам будет трудно вывести войска", - подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что важным аспектом в выводе войск является координация с союзниками по НАТО, чей контингент также находится в Афганистане.

Главная сенсация пресс-конференции - ответ Байдена на вопрос о его политических планах. "Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - радостно заявил он, добавив позже, что уверен в том, что Камала Харрис - идеальный кандидат на должность вице-президента. Байден также выразил сомнения относительно того, что Республиканская партия, находящаяся, по его мнению, в упадке, вообще будет существовать к будущим выборам главы государства.