Новости

Собянин: Уровень госпитализации с COVID-19 остановился на невысоком уровне 21:41
Больше миллиарда заявок со всего мира поступило на вакцину "Sputnik V" 21:22
ФРГ обяжет всех прилетающих иметь отрицательный тест на COVID-19 20:54
Путин удивился фотографии Баскова в детском театре 20:52
Эксперт: Российские вузы укрепляют свои позиции в мировых рейтингах 20:46
Жители осажденного в годы войны Севастополя получат дополнительные выплаты 20:43
В Вооруженных силах за сутки выздоровел от коронавируса 41 военнослужащий 20:41
Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа 20:32
Глава СПЧ взял на контроль возвращение детей жительнице Махачкалы 20:22
В Апатитах арестован руководитель тургруппы, в которой погибла девочка 20:06
Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси 19:51
В СК решили снимать социальные видеоролики для детей 19:48
Смольный спрогнозировал третью волну COVID-19 19:46
Путин назначил новых послов 19:23
Facebook не будет наказывать за оскорбления публичных персон 19:19
Дело талдомской девочки-маугли передали из прокуратуры в СК 19:11
СМИ: В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги 19:02
Умер режиссер Бертран Тавернье 18:51
Путин посетил новое здание Детского музыкального театра 18:40
В Вирджинии запретили смертную казнь 18:20
Граждане смогут подать на упрощенное банкротство через портал госуслуг 18:05
Алексей Немов и Кирилл Сарычев готовят Москву к лету вместе с проектом "Спортивные выходные" 18:04
AstraZeneca работает над вакциной против COVID-19 в форме спрея в нос 17:59
Рогозин опубликовал снимок заблокированного Суэцкого канала из космоса 17:53
Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 22:21
Рубрика: Власть

Формы воплощения

Владимир Путин обсудил с деятелями культуры поддержку детских библиотек, музеев, киностудий и композиторов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
В День работника культуры Владимир Путин пообщался с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. В ходе разговора глава государства поручил подготовить предложения по системной поддержке композиторов и проработать вопрос о финансировании программы поддержки детского и юношеского чтения. Также обещал подумать об организации русскоязычного песенного конкурса и подчеркнул, что произведения культуры стали духовной опорой для миллионов людей во время пандемии.

Напомним, лауреатами премий для молодых деятелей культуры в прошлом году стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская. Премии за произведения для детей и юношества присуждены недавно ушедшему из жизни художнику Владимиру Зуйкову, преподавателю детской школы искусств из Новосибирской области Александру Пунько и коллективу создателей экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Толстой назвал лауреатов премий президента

Людей искусства объединяют особые качества, высший творческий дар, они не мыслят себя без созидания. "Это очень ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией", - отметил Путин. Государство делало все, чтобы поддержать сферу культуры, напомнил он. И в России, несмотря ни на что, культурная жизнь не просто продолжалась, но и обрела новые формы. А пауза, связанная с ограничениями, многому научила. Это лишний раз напомнило, как важно соприкосновение с истинным искусством, считает президент: ведь "только тогда, когда что-то теряешь, осознаешь значение потерянного".

"В сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей", - поблагодарил он и поздравил лауреатов, пообещав как можно раньше провести полноформатную церемонию чествования. Путин отметил большой вклад участников встречи в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан, учить их гордиться страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру.

"В любом случае важность культуры, искусства исключительно велика", - оценил Путин. Зачастую именно через них ребята могут "понять, что новаторство - это не отрицание прошлого, а его развитие", пояснил он. Президент предложил поговорить о том, как передать детям истинные ценности, которые всегда воплощала российская культура - гуманизм, нравственность и справедливость.

Композитор Эльмир Низамов поделился беспокойством, связанным с его профессией. Самый исполняемый композитор мира - Петр Чайковский, "это гордость для нас", сказал он. Но современных российских нет даже в первой десятке. "Самая большая проблема - какая музыка станет музыкой нашей эпохи", - считает Низамов. После развала СССР статус композиторов упал: кто-то уезжал, кто-то уходил из профессии, кто-то находил "спасение" в эстрадной, поп-музыке, констатировал он. По его словам, даже в реестре профессий "композитора" нет.

Фото: TikTok
Российская национальная библиотека пришла в TikTok

"А в Советском Союзе какой был статус?" - спросил Путин. "Был какой-то особый статус для композиторов?" - удивился он. "Конечно! Во-первых, были госзаказы, госзакупки, - ответил юноша. - Каждый композитор знал, что его работа будет как-то оплачена, он будет исполняться, он знал, что у него есть какие-то субсидии". "А сегодня композитору очень трудно даже написанное сочинение куда-то предложить", - вздохнул он.

"Предоставление субсидий и обеспечение того, чтобы эти произведения исполнялись - это не статус, это нечто другое", - объяснил Путин. "Надо будет подумать вместе с министром", - решил он и поинтересовался мнением Ольги Любимовой. "В Фонде президентских грантов проходит ряд крупных международных конкурсов как раз молодых современных композиторов. И очень важно, что призеры, лауреаты, лучшие, имеют возможность потом гастролировать... а также возможность записывать свои произведения", - заметила она. "Молодых, талантливых композиторов, конечно, ждут наши кинематографисты, наши продюсеры, потому что российское кино нуждается в хорошей музыке", - также сказала министр. Так что возможности для реализации есть - просто надо информировать об этом.

"Озабоченности его заключаются в том, что у нас нет системной поддержки этого вида творчества", - сказал Путин. "Конкурс - это возможность ярко о себе заявить", - согласился композитор. "Один раз", - кивнул президент. "Но потом, что делать дальше, как жить? Жить творчеством очень тяжело", - переживал молодой человек. "Так было, наверное, всегда, по-честному говоря", - напомнил ему глава государства. И провалы были, но это не мешает подумать о системной поддержке этого вида творческой деятельности, решил он, попросив министра культуры подготовить предложения. "Это даже не статус, нужно выработать систему поддержки композиторов, молодых особенно", - подытожил президент.

Как нацпроект "Культура" помогает детским школам искусств

Еще Путин пообещал подумать об организации русскоязычного песенного конкурса и о создании института поддержки культурных инициатив, а также согласился поручить проработать предложения объявить 2022 год Годом народной культуры.

Президент одобрил идею фильма о народном ополчении и прокомментировал "моду на оголтелых энкавэдэшников" при описании событий прошлых лет. "Даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", - пояснил он, вот авторы и делают упор на то, что там может "проскочить". "Хотя, конечно, проблем в нашей новейшей истории, в советское время, достаточно, и там есть на что обратить внимание, с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось", - заметил президент. Но это не повод забывать о величии подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

Еще президент похвалил мультфильм "Маша и Медведь": "Там есть и душа, и добро, и чувство такта". И обещал обратить внимание на статус художника-постановщика мультфильмов, а также вернуться к теме поддержки киностудий.

Произведения культуры стали духовной опорой для миллионов людей во время пандемии

Глава государства удивился замечанию одного из участников, что в нацпроекте "Культура" нет возможности направлять средства на капремонт городских домов культуры - только сельских. "Правительство, видимо, исходило из того, что городские дома культуры - это уровень ответственности регионов и муниципалитетов", - предположил он. "Абсолютно верно", - подтвердила Любимова. Президент поручил проработать вопрос с регионами, чтобы разделить нагрузку и подумать, что можно сделать дополнительно.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина попросила о субсидиях в регионы на формирование фондов библиотек, в том числе на закупки детских книг. "550 млн рублей ежегодно спасло бы российские библиотеки и их фонды от постепенного угасания", - уточнила Ольга Любимова. "Можно ведь залезть в интернет и все там прочитать. Это будет востребовано?" - заметил Путин. "Книга формирует человека как личность, для маленького человека это открытие мира", - настаивала Веденяпина. Все цифровые задачи одолеть можно, но получится "уклон в общество Шариковых", предостерегла она: люди превратятся в роботов и уйдет все человеческое. Аргументы подействовали, и президент поручил представить предложения.

Кстати

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации

На встрече с деятелями культуры Владимир Путин рассказал, что после прививки будет активнее посещать различные объекты - в том числе культурные. Так он отреагировал на реплику директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, которая пригласила в гости главу государства. "Прививку сделал, посмотрим, какие титры и когда возникнут, - ответил Путин. - Буду расширять географию посещения - в том числе объектов культуры, библиотек". О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции, 23 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что президент после укола чувствует себя хорошо.

Подготовила Татьяна Замахина

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации
В Минпромторге объяснили причины дефицита бумаги
Президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода