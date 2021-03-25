В День работника культуры Владимир Путин пообщался с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы. В ходе разговора глава государства поручил подготовить предложения по системной поддержке композиторов и проработать вопрос о финансировании программы поддержки детского и юношеского чтения. Также обещал подумать об организации русскоязычного песенного конкурса и подчеркнул, что произведения культуры стали духовной опорой для миллионов людей во время пандемии.

Напомним, лауреатами премий для молодых деятелей культуры в прошлом году стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская. Премии за произведения для детей и юношества присуждены недавно ушедшему из жизни художнику Владимиру Зуйкову, преподавателю детской школы искусств из Новосибирской области Александру Пунько и коллективу создателей экспозиции "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны Игорю Угольникову, Александру Школьнику и Дмитрию Поштаренко.

Людей искусства объединяют особые качества, высший творческий дар, они не мыслят себя без созидания. "Это очень ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией", - отметил Путин. Государство делало все, чтобы поддержать сферу культуры, напомнил он. И в России, несмотря ни на что, культурная жизнь не просто продолжалась, но и обрела новые формы. А пауза, связанная с ограничениями, многому научила. Это лишний раз напомнило, как важно соприкосновение с истинным искусством, считает президент: ведь "только тогда, когда что-то теряешь, осознаешь значение потерянного".

"В сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей", - поблагодарил он и поздравил лауреатов, пообещав как можно раньше провести полноформатную церемонию чествования. Путин отметил большой вклад участников встречи в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан, учить их гордиться страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру.

"В любом случае важность культуры, искусства исключительно велика", - оценил Путин. Зачастую именно через них ребята могут "понять, что новаторство - это не отрицание прошлого, а его развитие", пояснил он. Президент предложил поговорить о том, как передать детям истинные ценности, которые всегда воплощала российская культура - гуманизм, нравственность и справедливость.

Композитор Эльмир Низамов поделился беспокойством, связанным с его профессией. Самый исполняемый композитор мира - Петр Чайковский, "это гордость для нас", сказал он. Но современных российских нет даже в первой десятке. "Самая большая проблема - какая музыка станет музыкой нашей эпохи", - считает Низамов. После развала СССР статус композиторов упал: кто-то уезжал, кто-то уходил из профессии, кто-то находил "спасение" в эстрадной, поп-музыке, констатировал он. По его словам, даже в реестре профессий "композитора" нет.

"А в Советском Союзе какой был статус?" - спросил Путин. "Был какой-то особый статус для композиторов?" - удивился он. "Конечно! Во-первых, были госзаказы, госзакупки, - ответил юноша. - Каждый композитор знал, что его работа будет как-то оплачена, он будет исполняться, он знал, что у него есть какие-то субсидии". "А сегодня композитору очень трудно даже написанное сочинение куда-то предложить", - вздохнул он.

"Предоставление субсидий и обеспечение того, чтобы эти произведения исполнялись - это не статус, это нечто другое", - объяснил Путин. "Надо будет подумать вместе с министром", - решил он и поинтересовался мнением Ольги Любимовой. "В Фонде президентских грантов проходит ряд крупных международных конкурсов как раз молодых современных композиторов. И очень важно, что призеры, лауреаты, лучшие, имеют возможность потом гастролировать... а также возможность записывать свои произведения", - заметила она. "Молодых, талантливых композиторов, конечно, ждут наши кинематографисты, наши продюсеры, потому что российское кино нуждается в хорошей музыке", - также сказала министр. Так что возможности для реализации есть - просто надо информировать об этом.

"Озабоченности его заключаются в том, что у нас нет системной поддержки этого вида творчества", - сказал Путин. "Конкурс - это возможность ярко о себе заявить", - согласился композитор. "Один раз", - кивнул президент. "Но потом, что делать дальше, как жить? Жить творчеством очень тяжело", - переживал молодой человек. "Так было, наверное, всегда, по-честному говоря", - напомнил ему глава государства. И провалы были, но это не мешает подумать о системной поддержке этого вида творческой деятельности, решил он, попросив министра культуры подготовить предложения. "Это даже не статус, нужно выработать систему поддержки композиторов, молодых особенно", - подытожил президент.

Еще Путин пообещал подумать об организации русскоязычного песенного конкурса и о создании института поддержки культурных инициатив, а также согласился поручить проработать предложения объявить 2022 год Годом народной культуры.

Президент одобрил идею фильма о народном ополчении и прокомментировал "моду на оголтелых энкавэдэшников" при описании событий прошлых лет. "Даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", - пояснил он, вот авторы и делают упор на то, что там может "проскочить". "Хотя, конечно, проблем в нашей новейшей истории, в советское время, достаточно, и там есть на что обратить внимание, с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось", - заметил президент. Но это не повод забывать о величии подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

Еще президент похвалил мультфильм "Маша и Медведь": "Там есть и душа, и добро, и чувство такта". И обещал обратить внимание на статус художника-постановщика мультфильмов, а также вернуться к теме поддержки киностудий.

Произведения культуры стали духовной опорой для миллионов людей во время пандемии

Глава государства удивился замечанию одного из участников, что в нацпроекте "Культура" нет возможности направлять средства на капремонт городских домов культуры - только сельских. "Правительство, видимо, исходило из того, что городские дома культуры - это уровень ответственности регионов и муниципалитетов", - предположил он. "Абсолютно верно", - подтвердила Любимова. Президент поручил проработать вопрос с регионами, чтобы разделить нагрузку и подумать, что можно сделать дополнительно.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина попросила о субсидиях в регионы на формирование фондов библиотек, в том числе на закупки детских книг. "550 млн рублей ежегодно спасло бы российские библиотеки и их фонды от постепенного угасания", - уточнила Ольга Любимова. "Можно ведь залезть в интернет и все там прочитать. Это будет востребовано?" - заметил Путин. "Книга формирует человека как личность, для маленького человека это открытие мира", - настаивала Веденяпина. Все цифровые задачи одолеть можно, но получится "уклон в общество Шариковых", предостерегла она: люди превратятся в роботов и уйдет все человеческое. Аргументы подействовали, и президент поручил представить предложения.

Кстати

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации

На встрече с деятелями культуры Владимир Путин рассказал, что после прививки будет активнее посещать различные объекты - в том числе культурные. Так он отреагировал на реплику директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, которая пригласила в гости главу государства. "Прививку сделал, посмотрим, какие титры и когда возникнут, - ответил Путин. - Буду расширять географию посещения - в том числе объектов культуры, библиотек". О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции, 23 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что президент после укола чувствует себя хорошо.

Подготовила Татьяна Замахина