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25.03.2021 20:50
Рубрика: Власть

Путин обсудит поддержку детских театров

Текст: Кира Латухина
В День работника культуры президент приехал в новое здание Детского музыкального театра юного актера и согласился подумать, как помочь детскому театральному движению.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин осмотрел учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Пояснения давал основатель и худрук театра Александр Федоров. В мае 2019 года здесь был котлован, вспомнил он: "Так быстро выстроили здание. Я, честно говоря, не верил, и никто не верил". По его словам, даже мэр Москвы Сергей Собянин удивился, что хотят построить за полтора года. Но основатель театра сказал: дети растут быстро, вот и строится все быстро.

Фото: youtube.com/ Маша и Медведь
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Кстати, здесь будут не только спектакли, но и занятия для детей - благодаря звукоизоляции никто не помешает друг другу. В зале даже есть оркестровая яма, хотя оркестра нет, это мечта - чтобы спектакли шли без фонограммы. Актеры поют вживую, но музыка в записи, пояснил Федоров.

"Вначале у нас были очень большие споры, потому что предложили три верхних этажа сделать в виде огурца стеклянного. Мне говорили, что это очень современно... Ну я говорю, ребят, это все понятно, но это все-таки детский театр", - улыбнулся Федоров. Путин рассмеялся. Когда стали реконструировать, обнаружили, что столько раз все перестраивали, что оно "как дуршлаг, в дырках". В итоге сделали верхние три этажа "как отражение, которое смотрит вниз", сообщил основатель театра.

Речь зашла о насущном. "Есть одна такая самая главная проблема - не наша, а театров, где играют дети", - сказал Федотов. Он вспомнил фильм "ДМБ": когда сидит "прапорщик-переросток", а рядом с ним солдат. "Говорит: "Слышь, солдат, смотри - поле. Видишь суслика?" Тот говорит - нет. "А он там есть", - передал слова из кино худрук. "Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети, - они есть, и их нет", - сравнил он. А ведь таких театров сотни по стране, но единого центра и финансовой поддержки сверху нет. "Идея в том, чтобы формализовать вот это движение театров юного актера? Надо подумать... Давайте мы обсудим", - решил Путин.

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