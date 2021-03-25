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25.03.2021 15:58
Рубрика: Власть

Путин поручил продумать организацию конкурса песен на русском языке

Текст: Татьяна Замахина
На встрече с деятелями культуры президент РФ отреагировал на инициативу организовать в стране конкурс, где все песни исполнялись бы исключительно на русском языке. Он назвал идею важной и поручил кабмину представить предложения на этот счет.

Предложение прозвучало на встрече главы государства с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

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"Не хватает песен на русском языке, - посетовал участник встречи, пианист Олег Аккуратов. - На всех конкурсах - в том числе детских - очень много песен на английском языке. Но я считаю, что это неправильно. Нужно прививать любовь к родному языку". Он добавил, что стране не хватает полностью русскоязычного конкурса.

Владимир Путин отметил, что предложение показалось ему "масштабным и важным". "Прошу коллег из правительства подумать об этом и представить свои предложения", - поручил он.

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