Путин поручил проработать вопрос поддержки фонда российских библиотек

Владимир Путин поручил проработать вопрос о финансировании программы поддержки детского и юношеского чтения. С такой просьбой к президенту обратилась директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Министр культуры Ольга Любимова уточнила, что на эти цели требуется 550 млн в год. Это позволило бы пополнить новыми книгами, как детские фонды, так и подростковые. "Они бы спасли российские библиотеки от постепенного угасания", - прокомментировала министр. Путин поинтересовался у Веденяпиной, будет ли это востребовано, если сегодня "можно залезть в интернет, и все там прочитать". "Даже в интернете нужен навигатор, который мог бы тебя сориентировать в получении правильной информации", - ответила она и подчеркнула, что книга формирует человека как личность.

"Для маленького человека - это открытие мира человеческих отношений, понимание того, что такое преданность, любовь. А без этого мы одолеем все цифровые задачи, но тогда у нас может быть уклон в общество "шариковых", когда мы все умеем считать и хорошо пользоваться роботами, и при этом мы сами превращаемся в роботов", - ответила Веденяпина президенту.

"Будет непонятно, как эти люди работали в очистке", - сказал Путин, отвечая на реплику о "шариковых" ("Собачье сердце" М.А. Булгаков - прим. "РГ"). Президент также пообещал с участием правительства и администрации президента проработать вопрос о поддержке обновления детского книжного фонда в библиотеках в регионах.