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25.03.2021 16:22
Рубрика: Власть

Президент собирается расширять географию поездок после вакцинации

Текст: Татьяна Замахина
На встрече с деятелями культуры президент Владимир Путин рассказал, что будет активнее посещать различные объекты - в том числе культурные. Дело в сделанной прививке, объяснил Путин.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Константин Завражин/РГ
Песков объяснил выбор дня прививки Путина

Он отреагировал на реплику директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, которая пригласила в гости главу государства. "Если найдется свободное время - приезжайте к нам в библиотеку", - позвала она, добавив, что общение с детьми улучшает настроение.

"Прививку сделал, посмотрим, какие титры и когда возникнут, - отреагировал Путин. - Буду расширять географию посещения - в том числе объектов культуры, библиотек".

Президент добавил, что сегодня же собирается съездить в новое здание одного из московских театров.

О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции, 23 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что глава государства после укола чувствует себя хорошо.

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