Путин: Власти делали все для поддержки культуры в период пандемии

Государство делало все для того, чтобы поддержать сферу культуры в период пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премии для молодых деятелей культуры, литературы и искусства.

"Понимая все сложности, с которыми столкнулись наши музеи, библиотеки, концертные и сценические площадки, государство делало все для того, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры", - подчеркнул он.

Владимир Путин заметил, что культурная жизнь в России в это время не просто продолжалась, но и обрела новые формы, и в этом заслуга деятелей культуры. "Такая верность призванию, высокой творческой миссии - это действительно, как в таких случаях говорят, настоящее подвижничество. В сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей. Чрезвычайно важно было в это сложное время", - сказал президент.