Специальная рабочая группа Центризбиркома займется анализом жалоб на незаконную агитацию в интернете и направлением представлений в Роскомнадзор для досудебной блокировки такого рода сообщений, рассказал в четверг член ЦИК Антон Лопатин на сессии I Всероссийского электорального экспертного форума.

В начале марта президент подписал закон, который позволяет оперативно пресекать распространение незаконной агитации на интернет-ресурсах по рекомендации ЦИК России и территориальных избиркомах. "В ЦИК будет создана рабочая группа, которая будет следить за этой нормой", - сообщил Лопатин. По его словам, группа "точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые поступят в ЦИК".

"Будет коллегиальным, подчеркиваю - коллегиальным органом приниматься решение и лишь тогда направляться запрос в Роскомнадзор", - уточнил Лопатин. Эту процедуру пропишут в соглашении, которое Центризбирком заключит с Роскомнадзором. Как ранее рассказала в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова, документ будет подписан в июне.

В ЦИК поясняли, что под блокировку могут попасть несколько видов агитации. Например, материалы, оплаченные не из избирательного фонда кандидата. Или если к политической рекламе привлекут несовершеннолетних либо иностранцев. При этом "граждане могут агитировать в безденежных формах" без угрозы санкций, эту позицию подтвердил Конституционный суд.

Участники форума обсудили еще одну проблему родом из интернета - фейки о выборах. "Давайте друг другу честно скажем, что на наши выборы будет вестись (она, собственно, и ведется) информационная атака", - сказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"В этом году отдельная волна фейков нас ждет в тех регионах, где будет проходить дистанционное электронное голосование", - полагает эксперт. Он отметил, что у части избирателей есть опасения относительно анонимности онлайн-голосования, а также надежности хранения данных. Эти страхи будут активно использоваться для создания негативного фона вокруг ДЭГ, считает Малькевич.

Эксперты прогнозируют волну фейков в регионах, где пройдет дистанционное электронное голосование

В этой ситуации одна из важнейших задач - подготовка независимых квалифицированных экспертов. Оперировать лозунгами типа "Это вранье!" неэффективно, уверен Малькевич, недостоверную информацию надо опровергать аргументированно. "Должны быть альтернативные блогеры, свои каналы коммуникации, которым доверяют и в которые вкладывались и вкладываются силы, ресурсы, с которых идет ответ. Прежде всего - официальные", - отметил он.

Реакция на фейки должна быть оперативной - полтора-два часа с момента поступления сигнала. "Невозможно работать в режиме бесконечного согласования пресс-релизов", - подчеркнул эксперт.

Напомним, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве и еще пяти регионах, которые выберет Центризбирком. По словам Эллы Памфиловой, ЦИК изучает 11 заявок, больше всего шансов у тех, кто уже проводил ДЭГ. Это Нижегородская, Ярославская и Курская области. Решение будет принято после общероссийской тренировки, которая пройдет в апреле-мае.