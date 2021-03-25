Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз" с 36 спутниками связи OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный.

Головная часть успешно отделилась от третьей ступени носителя. На выведение спутников на орбиту уйдет почти четыре часа. Задействован разгонный блок "Фрегат". Спутники будут отделяться в несколько этапов, сообщили в Роскосмосе.

Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре прошлого года. Тогда вывели 36 аппаратов. Всего же компания Arianespace намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.