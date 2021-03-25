Алексей Немов и Кирилл Сарычев готовят Москву к лету вместе с проектом "Спортивные выходные"

Все больше любителей спорта в Москве присоединяются к третьему сезону проекта "Спортивные выходные". В онлайн-тренировках участвуют известные артисты и спортсмены.

В ближайшие выходные в студию проекта придут сразу два популярных спортсмена. Так, 27 марта в 12:00 тренировку по софт-фитнесу проведет известный во всем мире российский тяжелоатлет Кирилл Сарычев. А 28 марта в 12:00 гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов примет участие в функциональной тренировке. Вместе с тренерами "Спортивных выходных" спортсмен покажет, как с помощью простых упражнений держать себя в хорошей форме.

Занятия проекта бесплатны, нужно лишь зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru