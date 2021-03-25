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25.03.2021 14:34
Рубрика: Власть

Глава Минприроды обозначил решение проблемы с застройкой курской Кукуевки

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Курской области встретились с жителями села Кукуевка, построившими дома в охранной зоне заповедника имени Алехина.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Проблеме этой застройки - несколько лет. Изначально здесь реализовывали земельные участки с разным статусом, часть - предназначалась для индивидуального жилищного строительства, часть - для сельскохозяйственных работ. Купившие землю куряне начали возводить здесь коттеджи ситуативно: одни предварительно оформили статус для земельного участка и получили разрешение на строительство. Другие начали заливать фундамент без необходимых документов, третьи - строить на не предназначенной для этого земле, а четвертые и вовсе остановились на оформлении участка.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Все они так или иначе планировали переселиться в эти красивые места: само село недалеко от города, но вдали от промышленности. Рядом - заповедник, которому уж точно не станут мешать строительством каких бы то ни было предприятий. Постепенно здесь выросли улицы с двухэтажными особняками за коваными заборами. Названия переулков говорят сами за себя: Первый Рублевский, например.

Однако в конце 80-х годов оформление охранной зоны заповедника показало: частные дома попали в ее границы. В результате конфликта на уже построенные коттеджи приостановили выдачу свидетельств о праве собственности. Всего в этих местах выкупили свыше тысячи участков, а их хозяева оказались в статусе нарушителей законодательства.

Последние годы они всячески старались привлечь внимание к своей проблеме: даже высадили картошку на поле так, чтобы с высоты птичьего полета читалось слово "Кукуевка". Региональные власти и эксперты Минприроды РФ обсуждали варианты решения вопросов: чтобы, сдвинуть проблему с мертвой точки, необходимы разрешения Научно-технического совета заповедника о том, что деятельность застройщика не навредит уникальной природной территории. И теперь этот момент с руководством заповедника имени Алехина решен.

Александр Козлов заявил, что теперь заявления от купивших участки курян будут приниматься централизованно в режиме "одного окна" в районной администрации. И так же централизованно рассматриваться экспертами заповедника.

Глава региона Роман Старовойт добавил, что первые 30 заявлений согласованы: 24 документа - на уже построенные дома, еще шесть - на участки, где только планируется возведение коттеджей. Теперь дело за остальными.

- А если вот, к примеру, я построила дом без разрешения, - задала вопрос министру жительница Кукуевки Валентина Гринева. - Что мне делать?

Другие закивали: у них та же проблема. Министр отметил: куряне, что возвели дома без необходимого на то разрешения, заплатят штраф. Его сумма составляет три тысячи рублей.

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