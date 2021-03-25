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25.03.2021 23:05
Рубрика: Общество

"Зарядье" в песке

В столичном регионе начинается половодье
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 64(8415)
В столице пришла настоящая весна - с теплом и солнцем. Снег на глазах превращается в воду и вот-вот начнется настоящее половодье. Чем грозит оно москвичам, выяснил корреспондент "РГ".

Снега этой зимой выпало немного больше нормы - вместо средних 150 сантиметров 170 сантиметров. В местах возможных подтоплений уже дежурят 150 аварийных бригад для откачки воды и 350 единиц спецтехники, способной откачивать по 67 тысяч кубометров воды в час. Среди территорий, которые может накрыть большая вода, Крылатская набережная у причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным переходом, мост N 22 через реку Десна в поселке Фабрики им. 1 Мая. Готовятся коммунальщики защитить и парк "Зарядье" - там решено поставить 12 бонов (эластичных резервуаров), плотно скрепленных друг с другом. А сам причал по бокам закроют мешками с песком. "Это поможет предотвратить его возможное подтопление, как и соседнего подземного пешеходного перехода", - пояснил заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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По данным вице-мэра, приток талых вод в водохранилища Московского региона может составить до 270 миллионов кубометров. Чтобы плотины не прорвало, в водохранилищах плавно понижают уровень воды по 2-4 см в сутки. "Сейчас водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, Вазузской - на 52%. При этом свободная емкость Москворецких водохранилищ составляет 343 миллиона кубометров. Когда вся талая вода поступит в водохранилище, останется еще резерв размером 70 миллионов кубометров, - рассказал "РГ" начальник отдела водоисточников управления водоснабжения "Мосводоканал" Александр Карпушенко. - Чтобы точнее рассчитать пик половодья, каждые пять дней мы сейчас берем замеры снега. Сильные перепады температуры в марте уже съели много снега. Но усилить половодье могут дожди, которые обещают метеорологи на будущей неделе. В городе такой "дуэт" дождевой и талой воды может привести к подтоплению низин". По мнению специалиста, одна из причин подтоплений - застроенные территории, особенно в водоохранных зонах, воде там сложно стекать с берега в реки и озера, она идет в землю. Земля не в состоянии принять бесконечное количество воды, поэтому происходит разлив воды и заболачивание почвы. "Даже просто упавшее в воду и вовремя не убранное дерево может стать своеобразной плотиной, из-за которой выше по течению автоматически поднимется уровень воды, подтопив прилегающие берега".

Впрочем, половодье - предсказуемое явление, к нему готовятся, гораздо опаснее паводки. Их сложно предупредить. Например, только в прошлом мае - июне прошли подряд три паводка, ставшие причиной подтопления пешеходных переходов и тоннелей в столице. Чтобы большая вода не ухудшила качества водопроводной воды в Москве, за ее качеством усилен контроль: раз в сутки на реках берут несколько проб для химического и бактериологического анализа. При ухудшении на станции водоподготовки усиливают очистку с помощью дополнительной озоносорбции и угольных фильтров. В результате из кранов в квартирах горожан течет безопасная вода с привычным вкусом и качеством.

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