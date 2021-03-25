Калужскому ветерану подарили телефон с безлимитной связью

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с волонтерами навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Новикова и вручил ему мобильный телефон.

"В очередной раз мы участвуем в хорошей акции, организованной партией "Единая Россия" совместно с "Волонтерами Победы": участникам, ветеранам, фронтовикам вручаются мобильные телефоны с безлимитной сим-картой, чтобы они всегда оставались на связи. Николай Петрович - настоящий фронтовик, прошел всю войну. После войны более 50 лет он отработал на благо калужской страховой службы, удостоен множества наград за работу. Настоящий герой! Представьте, что еще 4 года назад он сам водил автомобиль", - подытожил визит Юрий Моисеев.