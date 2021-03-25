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25.03.2021 12:18

Калужскому ветерану подарили телефон с безлимитной связью

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с волонтерами навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Новикова и вручил ему мобильный телефон.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума
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"В очередной раз мы участвуем в хорошей акции, организованной партией "Единая Россия" совместно с "Волонтерами Победы": участникам, ветеранам, фронтовикам вручаются мобильные телефоны с безлимитной сим-картой, чтобы они всегда оставались на связи. Николай Петрович - настоящий фронтовик, прошел всю войну. После войны более 50 лет он отработал на благо калужской страховой службы, удостоен множества наград за работу. Настоящий герой! Представьте, что еще 4 года назад он сам водил автомобиль", - подытожил визит Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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